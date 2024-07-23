Alanya’da geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan Ecovavture Seyahat Acentası sahibi İsa Gölgelen (39), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cumartesi günü meydana gelen kaza sonrası Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Gölgelen, bu sabah hayatını kaybetti.

İki çocuk babası olan İsa Gölgelen'in vefatı, ailesi ve dostları arasında derin bir üzüntü yarattı. Gölgelen'in cenazesi, bugün Oba Dadaşlar Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşağı Oba Mezarlığı’na defnedilecek.