Alanya Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından dün 09.00-16.00 saatleri arasında Uğrak, Yeşilöz, İmamlı, Hocalar, Özvadi, Keşefli ve Büyükpınar mahallelerinde vatandaşların tarım ürünlerine karşı meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına yönelik devriye faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan devriyelerde muz, avokado, ejder meyvesi ve mango bahçeleri kontrol edildi. Devriyelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.