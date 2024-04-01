Alanya'da dün 234 bin 347 seçmen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Alanya Belediye Başkanı, meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. 102 mahallesi bulunan Alanya’daki seçmenler mahalle muhtarlarını da belirlemek için sandığa gitti. Seçimde bazı mahallelerin muhtarları da belli oldu.

İŞTE Seçimi kazanan muhtarlar:

Kızlarpınarı Mahallesi: Zeynep Polat Gülçelik

Aliefendi Mahallesi: Rüştü Vural

Güllerpınar Mahallesi: Serap Neğiş

Saray Mahallesi: Süleyman Dora

Mahmutlar Mahallesi: Ahmet Sönmez

Büyükhasbahçe Mahallesi: Turan Sağlamel

Mahmutseydi Mahallesi: Resul Bülbül

Gümüşkavak Mahallesi: Yücel Sezel

Elikesik Mahallesi: İsmail Kızılışık

Hüçükhasbahçe Mahallesi: Hilmi Sezen

Sugözü Mahallesi: Hasan Uysal

Hacımehmetli Mahallesi: Kadir Zararsız

Dinek Mahallesi: Mehmet Murat Demir

Tepe Mahallesi: İlyas Kocaman

Bektaş Mahallesi: Ramazan Kaya

Çarşı Mahallesi: Kadri Kasapoğlu

Oba Mahallesi: Şeref Gürkan

Hisariçi Mahallesi: Mustafa Bayrak

Yeşilöz Mahallesi: Mehmet Yıldız

Hocalar Mahallesi: Sadet Arıcan

Büyükpınar Mahallesi: Abdurrahman Arıkan

Şekerhane Mahallesi: Mustafa Taş

Güzelbağ Mahallesi: Alim Avcı

Kestel Mahallesi: Hüsnü Uyar

Kadıpaşa Mahallesi: Hasan Yıldırım

Tosmur Mahallesi: Yakup Gündoğan

Payallar Mahallesi: Ahmet Kaya

Konaklı Mahallesi: Kerim Şen

Toslak Mahallesi: Mehmet Yüksel

Seki Mahallesi: Durali Kıymaz