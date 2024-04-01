Alanya'da dün 234 bin 347 seçmen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Alanya Belediye Başkanı, meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. 102 mahallesi bulunan Alanya’daki seçmenler mahalle muhtarlarını da belirlemek için sandığa gitti. Seçimde bazı mahallelerin muhtarları da belli oldu.
İŞTE Seçimi kazanan muhtarlar:
Kızlarpınarı Mahallesi: Zeynep Polat Gülçelik
Aliefendi Mahallesi: Rüştü Vural
Güllerpınar Mahallesi: Serap Neğiş
Saray Mahallesi: Süleyman Dora
Mahmutlar Mahallesi: Ahmet Sönmez
Büyükhasbahçe Mahallesi: Turan Sağlamel
Mahmutseydi Mahallesi: Resul Bülbül
Gümüşkavak Mahallesi: Yücel Sezel
Elikesik Mahallesi: İsmail Kızılışık
Hüçükhasbahçe Mahallesi: Hilmi Sezen
Sugözü Mahallesi: Hasan Uysal
Hacımehmetli Mahallesi: Kadir Zararsız
Dinek Mahallesi: Mehmet Murat Demir
Tepe Mahallesi: İlyas Kocaman
Bektaş Mahallesi: Ramazan Kaya
Çarşı Mahallesi: Kadri Kasapoğlu
Oba Mahallesi: Şeref Gürkan
Hisariçi Mahallesi: Mustafa Bayrak
Yeşilöz Mahallesi: Mehmet Yıldız
Hocalar Mahallesi: Sadet Arıcan
Büyükpınar Mahallesi: Abdurrahman Arıkan
Şekerhane Mahallesi: Mustafa Taş
Güzelbağ Mahallesi: Alim Avcı
Kestel Mahallesi: Hüsnü Uyar
Kadıpaşa Mahallesi: Hasan Yıldırım
Tosmur Mahallesi: Yakup Gündoğan
Payallar Mahallesi: Ahmet Kaya
Konaklı Mahallesi: Kerim Şen
Toslak Mahallesi: Mehmet Yüksel
Seki Mahallesi: Durali Kıymaz