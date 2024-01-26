Olay,bugün sabah saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katındaki işletmeye kapalı bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında restoran kullanılamaz hale gelirken, bina da da hasar oluştu. Polis ekipleri kapalı restoranda kaldığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.