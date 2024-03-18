Yangın, bugün öğle saatlerinde Alanya’nın Çarşı Mahallesi’nde İskele Caddesi’nde bulunan dört katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daireden bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri teleskobik merdiven vasıtasıyla balkon kısmından daireye girerek alevlere müdahale etti. Yangından etkilenen kişinin olmadığı öğrenildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)