Olay, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Kız arkadaşıyla birlikte tatil yapan İngiliz turist Antony Maxvell (22) iddiaya göre aşırı alkollü olan turist kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendini 5. kattaki odalarının balkonundan attı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen İngiliz turist doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Maxvell’in kız arkadaşı K.B. (33) jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B. serbest bırakıldı.

Editör: Can KISA