Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasının erteleme maçında bugün Ankaragücü'nü ağırladı. Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Konuk ekipte Efkan Bekiroğlu, 43. dakikada Yusuf Özdemir'e yaptığı sert faulün ardından önce sarı kart gördü. VAR hakeminin uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, gösterdiği sarı kartı iptal ederek Efkan Bekiroğlu'nu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Maçın ilk yarısında gerçekleşen ataklar sonuç vermeyince taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, maçın ikinci yarısına golle başladı. Ceza alanı dışında topla buluşan Balkovec'in uzaktan şutu, kaleci Bahadır'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu ve turuncu yeşilli ekip 1-0 öne geçti. Ankaragücü bu gole Radakovic ile cevap verdi. Maçın 68. dakikasında gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Radakovic, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturarak takımına eşitliği getiren golü kaydetti. Maçın 75. dakikasında yoğunlaşan yağmurdan dolayı maçı durduran hakem Direnç Tonusloğlu, her iki takım yetkilileri ile de görüşerek maçı önce iptal etmek istedi. Ardından bu kararından vazgeçen Tonusluoğlu, mücadeleyi devam ettirdi ve maç 1-1'lik skorla sona erdi. Maç sonunda Alanyaspor puanını 22'ye, Ankaragücü de 21 puana yükseltti.