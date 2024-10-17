Resmi Gazete'de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği kararı ile artık elden nakit parayla kira verme dönemi bitti. Ankara Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

Yeni karara göre elden kira almaya devam eden mülk sahipleri ve kiracılara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

KİRANIN YÜZDE 10'U KADAR CEZA UYGULANACAK

Kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayıp, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilmesi uygulaması başlıyor.

CEZA 5 BİN LİRADAN AZ OLMAYACAK

Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Eski uygulamada bu, kira tutarının yüzde 5'i ve asgari 3 bin lira olarak uygulanıyordu.

Kiracı, ödemenin elden yapıldığını, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi halinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

KİRACILARA DA CEZA KESİLEBİLECEK

Yürürlükteki tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken, konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu.

TBMM'de temmuz ayında kabul edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kiracıya da ceza kesilmesi mevzuata taşınmıştı.

CEZA ÜST SINIRI 20 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı da 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarıldı.

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