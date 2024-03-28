Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan tutuksuz yargılanan sanık Ş.O. mahkemede avukatıyla hazır bulundu. Ş.O. sanık sandalyesinde verdiği ifadesinde uyuşturucu ticareti yapmadığını ve 1 yıl tutuklu kaldığını söyledi. Ş.O’nun avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

DURUŞMADA TUTUKLANDI

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuksuz yargılanan sanık Ş.O’nun ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan önce 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti Ş.O’nun cezasında indirim uygulayarak 12 yıl, 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Tutuklanan sanık Ş.O. adliye polisince gözaltına aldıktan sonra işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.