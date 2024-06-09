Olay, Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. 20 VF 985 plakalı bir kamyonetin kasasının kapağına kimliği belirsiz 3 kişinin ayakta tutunarak hiçbir şey yokmuş gibi yolculuk etmesi dikkat çekti. Güvenlik tedbiri olmadan kamyonetin kasasında ayakta metrelerce seyreden 3 kişi yoldaki araçları da tehlikeye soktu.

Gazipaşa’da Devrilen Patpatın Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti Gazipaşa’da Devrilen Patpatın Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk seyir halindeki bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin kamyonet kasasının kapağına basarak ayakta tutunarak durdukları anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)