Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz hafta sonu görülen duruşmada bir turizm seyahat acentasında şoför olarak çalışan kadın sanık Hazal S.K. ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi’nden Jandarma Tabur Komutanlığı kolluk görevlilerince duruşma salonunda hazır edildi.

POLİS TANIK OLARAK DİNLENDİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık olarak dinlenen polis memuru, tutuklu kadın sanık Hazal S.K’yı gelen ihbarlar sonucunda takibe aldıklarını ve sanık için cezaevinden uyuşturucu sattığı iddiasıyla çok sayıda emniyete mektup geldiğini söyleyerek çalışma başlattıklarını ifade etti. Tanık polis memuru, “Hazal S.K’yı Hacı Memişler Camii önünde aracında gözaltına aldık fakat o an yanımızda kadın memur olmadığı için üst araması yapamadık. Sadece aracını aradık ve aracın sol sürücü kapısındaki gözde şeffaf poşet içinde metamfetamin ile hassas terazi kapağını bulduk. Hassas terazinin kendisini ise üzerinde saklamış. Emniyete götürülürken hassas teraziyi ekip aracının arka koltuğunun arasına saklamış. Arkadaşlar aracı gözden geçirirken bulmuş. Büroda kadın memur tarafından yapılan üst aramasında Hazal S.K’nın cebinde 4 bin 500 TL para ele geçirildi” dedi.

SANIK KADIN DURUŞMADA AĞLADI

Mahkemede ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklu yargılanan Hazal S.K. sanık sandalyesinde verdiği ifadesinde kendisinin turizm acentasında turistleri gezdirdiğini söyledi. Hazal S.K. “Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Bana cezaevinden iftira atıyorlar. Ben satıcı değilim” diyerek gözyaşı döktü.

AVUKATI: MÜVEKKİLİMİN ÇOCUĞU VAR

Sanık Hazal S.K’nın avukatı ise müvekkilinin çocuğu olduğunu ve uyuşturucu ticareti yapmadığını söyleyerek adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

CEP TELEFONU KAYITLARI İNCELENECEK

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklu yargılanan Hazal S.K’nın cep telefonu kayıtlarının incelenmesine, Mehmet Y. ve Yaşar T’nin tanık olarak dinlenilmeleri için davetiye çıkartılmasına, tutuklu Hazal S.K’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Temmuz tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hazal S.K’nın 42 plakalı araçla Hacı Memişler Camii’nin parkında olduğu bilgisinin alınması üzerine hareke geçti. Turizm seyahat acentasında çalışan kadın şoför Hazal. S.K’nın aracını durduran Narkotik ekipleri araçtan çıkartılan kadını polis aracında muhafaza ederken, araçta yapılan aramada aracın şoför mahallindeki kapı gözünde yapılan aramada uyuşturucu maddeyle birlikte hassas terazi kapağı ele geçirildi.

HASSAS TERAZİYİ POLİS ARACINA SAKLADI

Sanık kadın Hazal S.K. narkotik ekiplerince gözaltına alınarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ekipler sanık kadının ekip otosunda oturduğu koltuğu kontrol ettiğinde hassas teraziyi polis otosunun arka koltuğunun arasına sakladığı ortaya çıktı. Narkotik büroda kadın polis memuru tarafından üstü aranan Hazal S.K’nın üzerinden 4 bin 500 TL para çıktı.

TUTUKLANDI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nde ifadesi alınan şüpheli kadın sanık Hazal S.K. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.