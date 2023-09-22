Kaza, dün akşam saatlerinde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde Toslak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre rampa yukarı çıkarken freni boşalan iş makinesi yolun kenarına devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sürücünün de şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Alanya’da İş Makinesi Kazası! Sondaj Makinesi Devrildi
Konaklı Mahallesi’nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde freni boşalan iş makinesi devrildi.
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı