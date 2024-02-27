Alanya'da yaşayan Esma Arslan, 5 yıldır sık sık idrara çıkma, idrara aniden sıkışma, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma, alt karın (mesane) bölgesinde ağrı şikayetleri sebebiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’nda görevli Doç. Dr. Murat Uçar‘a başvurdu. Tedavi amaçlı çok sayıda oral medikal ilacın yanı sıra bitkisel ilaç tedavileri de uygulanan Arslan’a 3 kez yapılan mesaneye botox tedavisi de yanıt vermeyince yeni bir yönteme başvuruldu. Bu tedavilere yanıt vermeyen Arslan’a; Doç. Dr. Uçar’ın yapmış olduğu muayene, test ve incelemeler sonrasında sinir uyarımı tedavisi planlandı. 3 ay süren sinir uyarımı tedavisi sonrasında Esma Arslan tüm şikayetlerinden kurtuldu.

"Sinir uyarımı tedavisi"

Sinir uyarımı tedavisi ile aşırı aktif mesane hastalığının tedavisini Alanya’da ilk defa gerçekleştirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Murat Uçar, uygulama hakkında bilgi verdi.

Bu tedavinin ortalama 2-3 ay sürdüğünü dile getiren Uçar, "Hasta haftada 2 kez bu tedavi için hastaneye gelmekte ve her seans ortalama 30 dakika sürmektedir. Hastanın ayak bileğinin üst tarafındaki cilde (posterior tibial sinir bölgesine) yapıştırılan bir elektrod yardımıyla hastaya elektriksel uyarı verilmektedir. Verilen bu elektriksel uyarılar omurilikteki sinir köklerine ulaşmakta ve buradan mesaneye giderek mesane sinirleri üzerinde bir düzenleme-regülasyon sağlamaktadır. Mesane sinirleri üzerindeki düzenlenme sayesinde hastanın sık sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, aniden idrara sıkışma hissi, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma ve mesane bölgesindeki ağrı gibi şikayetleri geçmiş olmaktadır. İşlemin belirgin bir yan etkisi de yoktur. Sinir uyarımı tedavisi özellikle ilaç ve botox tedavilerinden fayda görmemiş hastalarda etkili bir yöntemdir. Bu tedavinin başlaması için harcadığı gayretlerinden dolayı Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler’e ve hastane yönetimine teşekkür ederim” diye konuştu.

Şifayı ALKÜ'de buldu

İdrar ile ilgili yıllardır şikayetleri olan ve bundan dolayı çok sayıda farklı tedaviler alan Esma Arslan ise bu tedaviden sonra şikayetlerinin tamamen geçtiğini ve çok rahatladığını ifade etti. Arslan, “Alanya’da böyle bir tedavinin yapılabiliyor olması benim gibi şikâyetleri olan hastaların tedavisi açısından büyük bir şanstır. Hocam Dr. Murat Uçar’a ve sağlık çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.