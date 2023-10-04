ANTALYA (İHA) - Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kozmetik mağazasına müşteri gibi giren Kolombiya uyruklu iki şahıs 400 TL değerinde kozmetik ürün çaldı. Durumun farkına varan mağaza çalışanı 3 kız şahısları kovaladı. Durumundan şüphelenen vatandaşlar tarafından yakalanan ve yere yatırılan iki kişi polis ekiplerine teslim etti.



Olay, Antalya’nın Alanya ilçesinde en işlek caddesi Atatürk Bulvarı’ndaki Gratis mağazasında meydana geldi. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği cadde üzerinde kozmetik dükkanında yaşanan olayda iddiaya göre mağazaya müşteri gibi gelen iki Kolombiya uyruklu şahıs etrafı kontrol ederek gezmeye başladı. Şahıslar yanlarına aldıkları 400 TL değerindeki ürünün fiyatını ödemeden mağazadan çıkarak kaçmaya çalıştı. Durumun farkına varan mağaza çalışanı 3 genç kız, hırsızları yaklaşık 50 metre kovaladı. Durumun farkına varan vatandaşlar hırsızları yakalayarak yere yatırdı. Mağaza çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şüphelileri anında ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.



"Esnaf bunları tanıyor"

Olay anını anlatan bir vatandaş, ”Ben burada oturuyordum. Bir kalabalık oluştu, gittim baktım. Mağazadan eşya çalmışlar. Mağaza çalışanları anında olaya müdahale edip şahısları yatırdı. Sonrada polise haber verip teslim ettiler. Esnaf bunları tanıyor. Animatörlük yapıyorlar“ dedi.