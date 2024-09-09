Sunprime C-Lounge Hotel’in Alanya merkezde bulunan Mini Mutfak Restoran işletmesi ile gittiği işbirliği ile, her şey dahil tatil yapan Sunprime C-Lounge Hotel misafirleri Alanya merkezine gittiklerinde Mini Mutfak’ta ücretsiz yemek yiyebilecekler. Bunun için otelden aldıkları yemek fişini ibraz etmeleri yeterli olacak ve bu yemeklerin ücretleri Sunprime C-Lounge Hotel tarafından ödenecek.

Konu ile ilgili Sunprime C-Lounge Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Global turizmin en önemli kavramı olan ve turizmin geleceğini oluşturan sürdürülebilirlik kavramı bizler için çok şey ifade ediyor. Sürdürülebilir Turizm Sertifikası 1. Aşama kriterlerinin en önemlilerinden biri de yerel toplumun sosyal ve ekonomik faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi. Bizler otel işletmeleri olarak sunduğumuz mal ve hizmetleri oluştururken misafir daha tesise gelmeden 30’dan fazla sektörden satın alma ve tedarikte bulunuyoruz ve yerel birçok işletme ve üretici de bu tedarikçiler arasında yer alıyor. Misafirlerimiz tesislere geldikten sonra her şey dahil konaklama yapsalar da turlar satın almak, tarihi ve doğal değerleri keşfetmek, alışveriş yapmak, yerel hayatı deneyimlemek, eğlenmek gibi amaçlarla tesis dışına çıkıyorlar.

Biz de Sunprime C-Lounge Hotel olarak tesis dışına çıkan misafirlerimize nasıl hizmet sunmaya devam edebiliriz, nasıl daha fazla misafirimizin bölgemizi deneyimlemelerini sağlayabiliriz ve esnafımıza destek olabiliriz sorularını kendimize sorduk ve misafirlerimizi Alanya’nın kalbine, yerel lezzetlerin peşine düşmeye teşvik etmek ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlamak için önemli bir işbirliği başlattık. Yerel işletmelere destek olma misyonuyla hayata geçirdiğimiz bu uygulama, hem misafirlerimiz hem de Alanya ekonomisi için bir kazan-kazan modeli oluşturuyor.

Her şey dahil otellerin yerel ekonomiye olan katkısını artırmak amacıyla geliştirdiğimiz bu proje ile misafirlerimizi Alanya’nın merkezine çekmeyi ve onlara yeni deneyimler kazandırmayı hedefliyoruz. Mini Mutfak ile başlattığımız bu iş birliği, hem Alanya esnafına katkı sağlarken hem de misafirlerimizin şehrimizi keşfetmesine fırsat sunacak.

Misafirlerimiz Alanya merkezine gittiklerinde Anadolu mutfağından çeşitli örnekleri taze olarak ve tüm hijyen kurallarını yerine getirerek menüsünde bulundurması sebebiyle de bizler için gastronomik bir değeri olan proje ortağımız Mini Mutfak Restoran’da akşam 20.00’ye kadar 3 çeşit menüden birini seçerek yeme ihtiyaçlarını giderebilecekler ve şehrimizi keşfetmeye devam edebilecekler. Yemek bedelleri daha sonra tesisimiz tarafından ödenecek.

PROJE TEK BİR İŞLETME İLE SINIRLI KALMAYACAK

Biz bu projeyle indirimli işletme tavsiye etmenin çok ötesine geçip direkt olarak yemek bedelini ödeyerek otelimizle sınırlı olan hizmet alanımızı, işbirliği yaptığımız firmalar aracılığıyla şehre yayıyoruz. Mini Mutfak Restoran ile başlattığımız bu projeye önümüzdeki dönemde farklı işletmeleri de dahil ederek misafirlerimize sunacağımız ücretsiz seçenekleri çoğaltmak projemizin ikinci adımı. 2025 yaz sezonuna birden fazla partner işletme ile girmeyi planlıyoruz. Misafirlerimizden alacağımız geri dönüşler de bizler için çok önemli. Elde edeceğimiz veriler yapacağımız çalışmalara ışık tutacak ve şekil verecek. Ümit ediyoruz ki projemiz başarılı bir model olarak diğer tesislerimiz tarafından da uygulanır ve ulaşabileceğimiz toplumsal faydayı en üst düzeye çıkarabiliriz.

Partnerlik yapacağımız ve tavsiye edeceğimiz işletmeleri seçerken dikkat ettiğimiz en önemli konu sunulan ürün ve hizmetin asgari standartları. Tesisimizde başarabildiğimiz yüksek misafir memnuniyetinin tesis dışında da devam etmesi ve misafirlerimizin kendilerine tesis dışında sunduğumuz ya da tavsiye ettiğimiz seçeneklerden memnun kalmaları birinci önceliğimiz.”

Proje ortağı Mini Mutfak Restoran işletmecisi Faruk Konukçu da şu değerlendirmeyi yaptı :

“Sunprime C-Lounge Hotel’den böyle bir teklif gelmesi bizleri heyecanlandırdı. Sunprime C-Lounge ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, sadece restoranımıza değil, Alanya’nın genel ekonomisine de olumlu bir katkı sağlayacak. Misafirlerimize sunduğumuz yöresel yemeklerle Alanya’nın kültürel zenginliklerini tanıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca yemeklerini bizde ücretsiz yiyecek otel misafirleri alışveriş ve Alanya’yı keşfetmeye daha fazla zaman ayırabilecekler.”