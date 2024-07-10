Olay, Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.M.(33) idaresindeki 07 HRU 78 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan İ.Y. (22) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İ.Y’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: Can KISA