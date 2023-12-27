Kaza, Alanya'nın Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. Kadın sürücü H.Z. idaresindeki 07 AVH 001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metreden aşağı uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Fatma Güney’in hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan kadın araç sürücüsü H.Z. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu T.Z’yi ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Güney’in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.