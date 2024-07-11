Kaza, Alanya’nın Yenice Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göreV.E’nin (26) kullandığı 07 ACF 223 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.K.(24), H.K.(32) ve B.U.K. (2), itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan V.E’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Editör: Can KISA