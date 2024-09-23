Alanya’da Sahil Güvenlik ekipleri, 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde iki gezinti teknesi kaptanına pis su ve çöplerini belirtilen süre içinde teslim etmedikleri gerekçesiyle toplamda 232 bin 120 TL idari para cezası uyguladı. Denetimlerde 53 tekne kontrol edilirken, 178 kişi sorgulandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında atıkların doğru bir şekilde bertaraf edilmesi gerektiğinin altını çizerken, tekne sahiplerine bu konuda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi