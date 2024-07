Kaza, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Y. idaresindeki 33 AJD 959 plakalı otomobil ile Ahmet Cebir (23) kontrolündeki 07 AFJ 068 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette sürücü Cebir ile otomobil sürücüsü M.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Cebir doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cebir’in Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi. Kazanın ardından hafif yaralı olan otomobil sürücüsü M.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi