Alanya'da, enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü bazı mahallelerde yaklaşık 7 saat sürecek elektrik kesintisi uygulanacak. Enerji dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamada, kesintilerden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı. Günlük yaşamı aksatabilecek bu kesintiye karşı, özellikle hassas elektronik cihazların korunması için hazırlıklı olunması öneriliyor.

ETKİLENECEK MAHALLELER VE BÖLGELER

Demirtaş Mahallesi: Ankaralılar Cd., İshaklılar Sk., Öğretmenler bölgesi, Deretürbelinas ve Dere Mahalleleri: Gedevet Sokak, Gedevet Yaylası, Karamanlar ile Saburlar Mahalleleri: Kuyu Sokak çevresi, Konaklı Mahallesi: 21 ve 30. Sokak ile Vatan bölgeleri, Güller Pınarı: Hicret, Navalioğlu Sokak, Çırpanlı bölgeleri, Şekerhane: Ciğerciler, Rektör Sipahioğlu Sokak, Yayla Yolu, Değirmendere, Oba (Alkon, Yılmazlar, Taşatan bölgeleri), Çıplaklı: Atatürk Caddesi çevresi

TEDBİRLER VE HATIRLATMALAR

Enerjinin kesileceği saatlere dikkat ederek günlük elektrikli faaliyetlerin planlanmasında fayda var. Özellikle hassas cihazların korunması öneriliyor. Ayrıca, planlı çalışmaların acil durumlara göre değişebileceği belirtiliyor.