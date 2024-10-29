Alanya Belediyesi, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Yeni Spor Kulübü öncülüğünde Alanya Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali gerçekleştirildi. İskele Şelale Meydanında iki gün boyunca gerçekleşen festivale Alanya Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda ve dernek başkanları ile binlerce vatandaş katıldı.

GÖSTERİLER NEFES KESTİ

Festival 8 ülkeden 30 grup ve 1400 dansçı ile müzisyenin Atatürk Anıtı önünden festival alanına gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. Ülkelerin bayrakları ve ulusal marşları eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, vatandaşlar ve esnaflar da alkışlarla destek verdi. Şelale Meydanı’nda kurulan festival sahnesi, 2 gün boyunca birbirinden muhteşem gösterilere ev sahipliği yaptı. Bulgaristan, Moldova, Romanya, Litvanya, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen konuklar, kendi ulusal halk danslarını sergilediler ve halk müzikleriyle eşsiz gösteriler sundular. Alanı dolduran vatandaşlar, muhteşem gösterilerle unutulmaz anlara şahitlik ettiler. Festival protokol üyelerinin dansçılara ve müzisyenlere hediye takdimi ile sona erdi.