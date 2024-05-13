Gaziantep ve Konya’dan Antalya’nın Alanya ilçesine tatile gelen 4 vatandaş, İncekum Halk Plajı’nda saat 15.00 sıralarında denize girdikleri sırada boğulma olayı yaşadı. Zamanında müdahale eden cankurtaranlar sayesinde herhangi bir tehlike yaşamadan olayı atlatan tatilciler, kıyıya çıkartıldı. Kurtarma aşamasında çevredeki tatilciler de halatı çekerek, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları kıyıya çekti.

Cankurtaranların tatilcileri kıyıya çıkartması sonrası Konya’dan gelen iki vatandaş sahilden uzaklaşırken, Gaziantep’ten gelen Gizem D. ve Samet U. fenalaştı. Sağlık durumlarında sıkıntı olabileceği ihtimali üzerine cankurtaranlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumunda tehlike görülmeyen vatandaşlar, hastaneye gitmek istemedi. Cankurtaranlara ve acil ekibine teşekkür eden tatilciler, kendi araçları ile plajdan ayrıldı.