Olay, Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde meydana geldiği F.Y. (62) iddiaya gire girdiği bunalım sonucunda oturduğu apartmanın 6. Katındaki dairesinin merdiven boşluğundan kendini attı. F.Y.’yi beton zeminde hareketsiz gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde F.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. F.Y.’nin cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Editör: Can KISA