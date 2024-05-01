Olay, Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde meydana geldiği F.Y. (62) iddiaya gire girdiği bunalım sonucunda oturduğu apartmanın 6. Katındaki dairesinin merdiven boşluğundan kendini attı. F.Y. ’ yi beton zeminde hareketsiz gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde F.Y. ’ nin hayatını kaybettiği belirlendi. F.Y. ’ nin cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: Can KISA