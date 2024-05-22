Alanya'nın Elikesik Mahallesi’nde avlanmak için gittikleri ormanlık alanda arkadaşını av tüfeğiyle öldüren suça sürüklenen çocuk K.G. geçtiğimiz ilk duruşmada tutuklu bulunduğu Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmişti. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı gerçekleşen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan çocuk K.G. ile avukatı, ölen H. G.'nin annesi, babası ve avukatı katıldılar.

ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS İSTENDİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında arkadaşı H. G. ’y i av tüfeği ile öldüren K.G’nin duruşması kapalı gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti H. G.'yi av tüfeği ile öldüren K.G hakkında ‘Adam Öldürmek’ suçundan önce ağırlaştırılmış hapis cezası istedi. Heyet yaşının küçük olmasını dikkate alarak K.G’nin cezasında indirime giderek 10 yıl, 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 19 Nisan 2023 tarihinde Elikesik Mahallesi'nde meydana geldi. Avlanmak için gittikleri ormanlık alanda K.G'nin (13) elindeki av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği gencin arkadaşı H. G. (12) olay yerinde hayatını kaybetti. H.G.'nin cenazesi savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayın şüphelisi K.G. jandarma tarafından av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. Alanya Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 yaşındaki K.G. tutuklanarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.