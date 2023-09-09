Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir apart otelde yangın çıktı. İlk edinilen bilgiye göre yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altında alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir apart otelde yangın çıktı. İlk edinilen bilgiye göre yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altında alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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