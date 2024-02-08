Aynı zamanda, ‘Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği 8.Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması’ kapsamında ‘GASTRO ALANYA YEMEK ATÖLYELERİ’ sahne programı üç gün boyunca sektörde ünlü konuklarla, söyleşi ve yemek sovları ile dolu dolu geçti.



3 gün boyunca heyecan ve lezzetle geçen yarışma sonunda lise, üniversite ve profesyonel şeflerden oluşan yarışma kategorilerine ödülleri Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu tarafından takdim edildi.

Alanya Belediyesi ve Altınkepçe Turizm ve Aşçılar Derneği işbirliğinde düzenlenen yarışmaya; katılımcı, jüri ve sponsor olarak destek veren tüm paydaşlara, Alanya Belediyesi müdürlüklerine ve emeği geçenlere plaket takdimi ile organizasyon sona erdi.