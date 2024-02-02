1980 yılından bugüne Türkiye'den ABD'ye kaçırılan 41 tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle yurda döndürüldü. Eserlerin yurduna geri dönmesinde ABD Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi (HSI) tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar önemli rol aldı.

Getirilen eserler arasında Roma döneminden Kybele heykelciği, Minerva başı, kadın heykelciği, Minerva büstü biçimi ağırlık, killia tipi başlıkları, Terracotta kadın başı, Arakaid dönemi siyah figürlü olpe, MÖ 6. yüzyıla ait Orientalizan vazo, Kybele başı, Roma döneminden Satyr heykelciliği, MÖ 4. yüzyıla ait Frig başlığı tipli bronz miğferler yer aldı. Aralarında İngiltere’den getirilen 1 eser de olmak üzere 42 eser için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in katılımıyla Antalya Müzesi'nde tören düzenlendi.