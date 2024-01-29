Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Alanya'nın Sugözü Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evde yakınlarıyla birlikte yaşayan Mustafa Yalçın'ı (65) sabah yatağında hareketsiz halde gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçın’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.