Olay, öğle saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Sinan Aktaş'tan (49) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine evine giden jandarma ekipleri, Aktaş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aktaş'ın ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)