TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Armoni Alanya Kestelspor ile Orduspor 1967 takımı karşı karşıya geldi. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Alanya Kestelspor art arda hücumlarla gole çok yaklaştı. Konuk ekip Orduspor ise ilk devrede Kestelspor ceza sahasına gelmesine rağmen gole sadece 41’inci dakikada yaklaşabildi. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

2 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

2 takımın karşılıklı atakları ile süren maçın 76'ncı dakikasında Kestelspor, Ozan Karabacak’ın golüyle 1-0, 77’inci dakikada ise Buluthan Bulut’un kaydettiği gol ile 2-0 öne geçti. Maçın son 10 dakikası ve uzatma bölümünde Orduspor gol için yüklense de Kestelspor, rakibine gol atma fırsatı vermedi. Maçı 2-0 kazanan Kestelspor, 42 puana ulaşarak ligin bitimine iki hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi.