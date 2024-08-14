Kaza; Manavgat-Alanya D-400 kara yolu yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Murat Özen’in kullandığı 07 BCY 86 plakalı ISUZU marka kamyonet, Aşağı Işıklar Mahallesi ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)