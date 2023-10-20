Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Bekir Varol’un kullandığı 07 BRF 448 plakalı kamyonet ile, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim Avcı’nın kullandığı 46 AHA 641 plakalı motosiklet Sülek kavşağında çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İbrahim Avcı ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Altıngök yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)