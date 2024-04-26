Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yollarda ve kaldırımlarda yıkama çalışması yapılıyor. Çalışma kapsamında, Okurcalar’dan başlayarak Demirtaş Mahallesi’ne kadar Alanya’nın tamamındaki ana arter caddeler ve sokaklar ile kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor, toz ve mikroplardan arındırılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları öncelikle yaya ile taşıt trafiğinin yoğun olduğu caddeleri temizlerken, cami önleri, para çekme makinaları, çöp kutuları, sanat yapıları gibi yine vatandaşların genel olarak kullandığı bölgelerde çalışıyor.

ALT GEÇİTLER TEMİZLENDİ

Kent genelindeki alt geçitlerde de çalışma başlatan Alanya Belediyesi ekipleri, tüm alt geçitleri temizledi. Yapılan çalışmalarda Alanya merkezindeki ve Kestel, Mahmutlar ile Demirtaş Mahalleleri'ndeki pek çok cadde ve kaldırımda temizlik çalışması tamamlanırken, Okurcalar ve Avsallar Mahalleleri'nde temizlik çalışması ise devam ediyor.