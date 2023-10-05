Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Alanya Belediyesi tarafından 2004 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu 1–30 Kasım 2023 tarihleri arasında Alanya Belediye Sarayı arkasında yapılacak. Cumhuriyetimizin 100. yılına adanan 18. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na bu yıl 27 ülkeden 55 Heykeltıraş başvurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Bülent Çınar’ın başkanlığında, düzenlenen jüri toplantısında sempozyuma katılacak sanatçılar 10 asil ve 2 yedek olarak belirlendi. Jüri toplantısına, Prof. Bülent Çınar, Prof. Neslihan Pala, Doç. Ömer Emre Yavuz, Dr. Öğretim üyesi Derya Özşen, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Yüksek Mimar Melike Nazifoğlu, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve Ressam Emine Nur Sargullar katıldı. Jüri üyelerinin belirlediği 18. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraş sanatçı isimler şunlar:

Ayhan YILMAZ - Türkiye

Bertha SHORTISS - İsviçre

Bouaziz MOHAMED - Tunus

Claudia ZANAGA - İtalya

Ercan YILMAZ -Türkiye

Esfandyar MORADPOR - İran

Genti TAVANXHİU - İtalya

Malkhaz TSİSKADZE - Gürcistan

Tolga YURTÖZVERİ - Türkiye

Vladimir KOCHMAR - Ukrayna

Yedek sanatçılarımız ise;

Abdulkadir HOCAOĞLU - Türkiye

Yasser HOSSEİNİ - İran