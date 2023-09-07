Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Alanya Belediyesi tarafından 2004 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu için başvuru süreci başladı. Alanya’ya nitelikli çağdaş sanat yapıtları kazandırmayı amaçlayan sempozyum bu yıl 18’inci kez düzenlenecek. 2023 yılı Taş Heykel Sempozyumu, Cumhuriyetimizin 100. yılına adandı. Eylül ayında toplanacak olan jüri üyeleri, katılımcılar arasından değerlendirmelerde bulunduktan sonra sempozyuma katılmaya hak kazanan sanatçıları belirleyecek. Bir aylık sempozyum süresince usta sanatçılar, dev mermer blokları yontarak spor temalı sokak heykelleri yapacaklar. Yontulan eserler 30 Kasım’da belediye arkasında hazırlanan alanda sergiye sunulacak. Vatandaşlar, ünlü heykeltıraşların eserlerini inceleyebilecek fırsat bulacaklar.

Sempozyuma katılmak isteyen sanatçılar, 22 Eylül’e kadar Alanya Belediyesi resmi internet sitesindeki başvuru formları doldurulduktan sonra ([email protected]) adresine mail atarak başvuru işlemleri yapılabilecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada; “Uluslararası Heykel Sempozyumu kapsamında yapılmış olan heykeller, Alanya’mızı bir açık hava sergi alanına dönüştürmüş, halkımızı sanatın bu dalı ile de bir araya getirmesiyle önemli bir yer edinmiştir. Bu yıl da Kasım ayı boyunca halkımızı sempozyum alanımızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.