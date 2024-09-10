Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Alirıza Açman, sanayi bölgesinde yaşanan park sıkıntısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Açman, "Alanya sanayimizin temel problemlerinden biri haline gelen kazalı ve hurda araçların sanayi içine parkından dolayı sanayimizde yoğun şekilde park sıkıntısı yaşanmaktadır" dedi.

Çözüm arayışları çerçevesinde Alanya Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Açman, bu görüşmeler sonucunda Cikcilli’de bulunan köprü altındaki boş alanın düzenlenerek, kazalı ve hurda araçlar için geçici park alanı haline getirildiğini belirtti.

Açman, konuyla ilgili olarak ustalara “Parça bekleyen veya tamirat için sıra bekleyen araçlarını sanayimize park etmeyip buraya park etmeleri önemle rica ederiz" şeklinde çağrıda bulundu. Ayrıca, ilerleyen günlerde atıl ve kazalı araçların çekiciler yardımıyla bu alana taşınacağını açıkladı.