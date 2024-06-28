Toplantıda, bölgedeki eğitim kalitesini yükseltmek için üniversite ile okullar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Üniversitesi'nin bu kapsamda hazırladığı projeleri tanıtarak, eğitimde yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini belirtti.

"Rehberlik süreci çok önemli"

Üniversiteye geçiş sürecinin öğrenciler için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Güner, rehberlik öğretmenlerinin bu süreçte oynadıkları hayati rolü şu sözlerle dile getirdi:

"Üniversiteye geçiş süreci, öğrenciler için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarında ve doğru kararlar almalarında rehberlik öğretmenleri olarak oynadığınız rolün ne kadar kritik olduğunu vurgulamak isterim. Öğrencilerimizin zihinsel ve duygusal sağlıklarının, akademik başarıları kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu alanda sizlerin yaptığı çalışmalar, öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Üniversite olarak, öğrencilerimizin refahını her zaman esas alınıyor ve bu konuda sunduğumuz destek hizmetlerini sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Siz değerli rehberlik öğretmenlerimize, yaptığınız işin ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Öğrencilerimizin hayatında fark sağlayan kahramanlarsınız. Başarı hikayeleriniz ve öğrencilere olan katkılarınızla gurur duyuyoruz."

"Alanya ve Gazipaşa okulları için umut verici"

Katılımcılar, eğitim sisteminde karşılaşılan zorlukları ve çözüm önerilerini tartışarak, bölgedeki okulların ihtiyaçlarına yönelik stratejiler geliştirdi. Toplantı boyunca, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve sürdürülebilir çözümler ön planda tutuldu. Toplantı, katılımcıların olumlu geri bildirimleri ve yeni işbirlikleri için atılan adımlarla sona erdi. Eğitimde yeni bir dönemin kapılarını aralayan bu buluşma, Alanya ve Gazipaşa'daki okullar için umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.