Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in kırsalda yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Kırsalda Sağlık Taraması Hizmeti çalışmaları sürüyor.



1 AMBULANS VE 4 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİ MAHALLE MAHALLE GEZİYOR

Belediye ekipleri ambulansla gerçekleştirilen tarama çalışmalarına Elikesik Mahallesi’nde devam ederek tüm mahallede sağlık taraması yaptılar. Doktor, hemşire ve hasta bakıcıdan oluşan kırsal sağlık ekibi, Elikesik Muhtarı Yusuf Boz ile birlikte vatandaşların genel muayenelerini, tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıp, tıbbi ilaç desteğinde de bulundular. Sağlık ekibine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de eşlik etti.



BAŞKAN YÜCEL: “İHTİYAÇ DUYDUKLARI ANLARDA VATANDAŞLARIMIZIN YANLARINDA OLABİLİYORSAK NE MUTLU BİZE”

Sağlık taraması sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yücel, yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilendi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yücel, “Sağlık ekibimizle birlikte 2016 yılından beri düzenli bir şekilde Alanya’mızdaki tüm kırsal mahallelerde belirli periyotlarla sağlık taraması gerçekleştiriyoruz. Mahalle muhtarlarımızın yardımı ile tespit ettiğimiz tüm hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın tek tek kapısını çalarak kontrollerini yapıyoruz. Bir nebze onları mutlu edebiliyorsak, ihtiyaç duydukları böyle anlarda yanlarında olabiliyorsak ne mutlu bize.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: “10 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZIN SAĞLIK TARAMASINI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Başkan Yücel, “2016 yılından beri 10 bine yakın vatandaşımızın sağlık taramasını gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan çok olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonraki sağlık taramalarımıza da aynı şekilde ivedilikle devam edeceğiz.” diye konuştu



BAŞKAN YÜCEL’DEN ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Başkan Yücel sağlık taraması sonrası Elikesik Şehit İlyas Güzel İlkokulu’nu da ziyaret etti. Okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Yücel, devam eden eğitim döneminde herkese başarılar diledi.