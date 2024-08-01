Eski adlı Alanya Kestelspor Kulübü olağanüstü genel kuruda isim değişikliğine giderek Alanya 1221 Futbol Kulübü oldu. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) gerçekleştirilen genel kurula genel kurul üyeleri, Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, AGC Başkanı Gaye Coşkun ve davetliler katıldı. Divan oluşturulması ile başlayan genel kurul saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

“SİYASETLE İŞİMİZ OLMAZ İŞİMİZ SPOR”

Genel kurulda konuşan Kulüp Başkanı Levent Uğur, “Kulübü satmadık. Kongreden yarım saat önce isim ve göğüs sponsorunu da hallettim. Allah izin verirse bu sezon mücadelemiz ligde yaşamak olacak. Yöneticilerimiz içinde her siyasi görüşten isimler var. Biz kulüp olarak siyasete girmeden kulübü yöneteceğiz. Daha önce yönetim kurulumuz 64 kişiydi. Şimdi 36 kişi ile yolumuza devam edeceğiz. Bu 36 kişinin 5’i yeni isim” dedi.

'ALANYA'NIN FETİH TARİHİNİ KOYDUK'

Levent Uğur konuşmasına şöyle devam etti. Uğur, “Kestelspor yeni kurulmadı. Daha önce de vardı. Biz bunu 6 yıl önce amatör ligden aldık. Büyük emeklerle ekip arkadaşlarımızla birlikte Alanya Belediye Başkanımızın desteği ile birliye 3 Lig’e kadar yükseldik. Alanya Kestelspor 1992’de o zaman Keselspor’du. Daha sonra Bursa-Kestelspor ile karıştırılıyordu. Başına Alanya’yı eklemiştik. Bu süreçte biz kulübün bir mahalle adı ile değil, tüm Alanya’yı kapsayan, herkesi kucaklayan, herkesi temsil edecek bir isim değişikliğine gitmek istedik. Alanya FK önerisi geldi ama Alanyaspor varken Alanya FK, isim karışıklığına, biraz da saygısızlığa sebep olurdu. Araya rakam koyalım dedik. 1221, Alanya’nın Türkler tarafından fetih tarihi. Logoyu da değiştirdik. Logonun üstünde Selçuklu çift başlı kartalını koyduk. Araya da şehrimizin sembollerinden Kızılkule’yi ilave ettik. Logonun içerisinde bir futbol kulübü olduğumuz için futbol topu yerleştirdik. Eğer eleştiri olursa zamanla bunu da değiştiririz.”

“KESTELSPOR’U 2 LİG’E ÇIKARMAMIZ LAZIM”

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da, “Öncelikle kulübün yeni ismi hayırlı olsun. Levent başkanımın dediği gibi Kestelspor aslında 2 Lig’e çıkacaktı. Trafik kazası gibi çeşitli şanssızlıklar yaşadı. Aslında Kestelspor’u da 2 Lig’e çıkarmamız lazım. Elimizden gelen her türlü desteği de vermeye hazırız. Bugüne kadar elimizden gelen yaptık” ifadelerini kullandı.

TAHMİNİ BÜTÇE 35 MİLYON TL

Genel kurulda Alanya 1221 FK’nın borcunun 9 milyon TL olduğu açıklandı. Yeni dönem gelir gider tablosu da okunarak tahmini bütçenin 35 milyon TL olduğu belirtildi. Genel kurulda kulübün 7 maddesi ile ilgili tüzük değişikliği oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi. Buna göre kulübün şirketleşmesi ve devri ile ilgili kulüp yönetimine yetki verildi. Genel kurulda kulübe katkıları olan isimlere de Levent Uğur tarafından plaket takdim edildi.

Tek listeyle gidilen genel kurulda yeni seçilen 36 asil ve 8 yedek üye açık oylamaya sunularak oy birliği kabul edildi. Buna göre listede şu isimler yer aldı:

YÖNETİM KURULU ASİL

Levent Uğur, Ali Hancı, Adem Çalış, Adem Tunç, Ahmet Çetin, Ahmet Erdemir, Ahmet Gül, Ali Müftah Çubuk, Alper Demir, Bilal Coşkun, Bayram Ali Geçgel, Nurhan Yılmaz, Bülent Yılmaz, Emrullah Çakal, Ender Özdemir, Hakan Arıcan, İdris Kayci, İdris Bayındır, Kadri Kükürt, Kemal Kaban, Mehmet Akif Asiltürk, Mehmet Çarşambaoğlu, Mehmet Korkmaz, Mehmet Özal Gökce, Mehmet Sert, Mehmet Taş, Metehan Sandal, Muharrem Kaya, Resul Özdemir, Şükrücan Öğütçü, Tahir Göktepe, Tarık Öztürk, Tevfik Alper Müftüoğlu, Turgut Alper, Yaşar Karataş, Yusuf Uysal.

DENETİM KURULU ASİL

Hüseyin Görgün, Mustafa Çelik, Emrah Tosun.