Etkinlik, cumartesi günü Alanya Anıt Önü'nde 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Alanya dayanışma platformu dönem başkanı Ersin Kaplan, etkinlikte çocuk şehitlerden Rim'in doğum gününün de kutlanacağını ve çocuklara oyuncak dağıtılacağını söyledi.

Kaplan, "Çocuklarımızın geleceği için, işgal ve teröre karşı duruşumuzu göstermek için, şehit çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için, bu etkinliğe katılalım. Çocuklarımızla birlikte meydanlarda olalım. Katliama dur diyelim. Bir sözde sen söyle bir oyuncak getir." çağrısında bulundu.

Alanya dayanışma platformu dönem başkanı Ersin Kaplan ayrıca etkinlikte toplanan oyuncakların depremzede çocuklara gönderileceğini de ifade etti.