Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 hafta önce yaralı olduğu ihbarı üzerine Alanya Kalesi’nde yakaladıkları dağ keçisini tedavisinin ardından doğaya bıraktı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın duyarlı davranışları neticesinde 2 hafta önce birimimize Alanya Kalesi’nde yaralı bir dağ keçisi olduğu ihbarı yapıldı. Ekiplerimizin ivedilikle bölgeye sevki neticesinde yaralı keçi bulundu ve tedavisi yapılmak üzere operasyon merkezimize getirildi. 2 hafta süren tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu ve ait olduğu yere, Alanya Kalesi’ne yeniden bırakıldı. Duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bölge halkı da Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.