Alanya'nın gözde tatil bölgelerinden İncekum Plajı açıklarında, deniz üzerinde beliren bir hortum kısa süreli bir doğa şölenine sahne oldu. Rüzgârlı havanın etkisiyle oluşan hortum, sahildeki tatilcilerin meraklı bakışları arasında kıyıya ulaşmadan sönerek kayboldu. Cep telefonu kameralarına yansıyan bu doğa olayı, tatilciler arasında hem heyecan hem de hayranlık uyandırdı.

DENİZDEKİ DOĞA GÖSTERİSİ

İncekum Mahallesi açıklarında, öğle saatlerinde deniz yüzeyinde beliren hortum, güçlü rüzgârlar ve atmosferik koşulların birleşimiyle oluştu. Denizden gökyüzüne doğru yükselen su sütunu, birkaç dakika boyunca etkileyici bir manzara sundu. Meteoroloji uzmanlarına göre, bu tür hortumlar genellikle sıcak deniz suyu ile soğuk hava kütlelerinin etkileşime girmesiyle ortaya çıkıyor ve çoğunlukla kısa ömürlü oluyor.