Alanya’da bağımlılıkla mücadele için yasal düzenleme talebinde bulunan vatandaşlar Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek’in çağrısı ile bir araya geldi. Kestel Muhtarlığı’nın önündeki organizasyona MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, SP İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, ilçedeki oda başkanları, Kestel Muhtarı Muhterem Şimşek, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Organizasyonda konuşan Muhtar Şimşek, uyuşturucu konusunda emniyet, jandarma ve savcılığın gereken işlemi yaptığını söyledi.

Şimşek, “Emniyet, jandarma zanlıları yakalayıp teslim ediyor ama yasa değişikliği olması lazım. Yasa eksikliği nedeniyle uyuşturucu satıcıları serbest kalıyor. Ankara’daki devlet büyüklerine sesleniyorum. Bizi uyuşturucu belasından kurtarın. Gençler, anneler, babalar yanmasın. Şu an uyuşturucu terörden da tehlikeli. Terörden bir, iki kişi ölürse, uyuşturucudan belki günde 100 kişi ölüyor. Kestel’de uyuşturucudan dolayı bir anne kendini astı. Geçenlerde ölen bir gencimiz uyuşturucudan öldü. Uyuşturucuya ağır yaptırım olması lazım. Uyuşturucu kullanan kişi ben içiciyim diye kendini kurtarmaya çalışıyor. Uyuşturucuyu içmenin cezası ağırlaştırılmalı. En az 5 sene cezasının olması lazım. Uyuşturucu kullanan kişiler uyuşturucu almak için evlerde bulunan nohutu, tüpü, satıyor. Muz ve avokado bırakmadılar. Uyuşturucu ile ilgili çok yol kat etmeliyiz. Çocuğunuzun en küçük uyuşturucu kullandığını biliyorsanız emniyete bildirin. Kestel’de kaç anne ve baba ağladı. Önümüzdeki günlerde bu uyuşturucu belasını sileceğiz. Var mıyız silmeye? Biz bu işi bitireceğiz” dedi.

“KİMSEYE HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ”

Ardından kürsüye çıkan ve kardeşi uyuşturucu kullandığı için yaşadıklarını paylaşan Tuğçe Özen de, “Ben kardeşim için burada değilim. Hepimiz için buradayım. 20 yaşındam beri kardeşimle uğraşıyoruz. Kardeşim 4 senedir tedavi görüyor. Her tedavisi bayrama, doğum gününe rastlıyor. Bizim evimize oy için gelindi. Keşke bizim gençlerimizi toplayıp ne derdiniz vardı deselerdi. Bizden önce keşke siz davransaydınız. Ben canım pahasına her yere gittim. Siz onların ellerini tutmazsanız kimse tutmuyor. Annemle bir gün kafası, elleri kesildi diye haber duymak istemiyoruz. Çok çaba gösterdik. Ben kardeşim ölsün diye dua ettim. Bunun vicdan azabını yaşadım. En azından mezar yeri belli olacaktı. Kardeşim ya beni ya annemi öldürecekti. Kardeşim bize 1 vurduysa biz ona 3 kez sarıldık. Biz büyük bir torbacıyı yakalattık. Ben 24 yaşında ayakta duruyorsam, büyüklerimiz de arkamızda durursa biz çok şey başaracağız. Bir torbacı ile iletişime geçtim. 11 bin TL’lik uyuşturucu madde aldım. Jandarma ve polise haber verdim. Jandarma şu an başka yerdeyiz. Yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Bu konularda bize yardımcı olacak en büyük kişiler burada şu an yok ama en azından dinlesinler. Kimseye hakkımızı helal etmiyoruz. Çok şey için susuldu. Görmezden gelindi” diye konuştu.

“BU KADAR YAKINIMIZA GELECEĞİNİ BİLMİYORDUK”

Öğretmen Sibel Dulum da “Çocuklarımıza gözümüz gibi bakmamız lazım. Bunların farkındaydık ama bu kadar yakınımıza geleceğini bilmiyorduk. Bu süreçte bir şeyi gördüm. Bu süreç başladıktan sonra çok tehlikeli. Bu süreç başlayınca herkes onları terk ediyor. Bu süreçle mücadelede kadının eli değsin. Kadının eli değmedikçe sonuç değişmez” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ”

AGC Başkanı Gaye Coşkun da, “Aileler çok yalnız ve çaresiz. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Bunun hem uzun soluklu ve maddi olarak yüksek tedavi süreci var. İlk olarak bağımlılık maddelerine ulaşmama önemli. Son dönemlerde ailelerden bağımlılıkla ilgili gelen en çok şikayet ve yardım taleplerinin konusu okul çevrelerinde değişik isimlerde bağımlılıkla yapılan maddeler satıldığı yönünde. Kullanıcı yaşı 8’e kadar düştü. Okul çevrelerindeki boşluklar kullanılıyor. Aileler kimyasal sigaralar konusunda şikayetçi. Silgi, kalem şeklinde elektronik sigaralar satılıyor. Bunlar çocukları farklı bağımlılık yoluna götürüyor. Kimse sigara içmesin ama elektronik sigara konusunda da çalışma yapılmalı. Bağımlılıkla mücadele konusunda elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

“ALANYA’YA AMATEM KAZANDIRILSIN”

Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top da, “Konu acıyan yaramız. Ailelere ateş düşüyor. Birçok olayla karşılaştım. Hepimize iş düşüyor. 12 yaşından sonra bağımlılık artıyor. Bence iş aileye düşüyor. Anne, babalar çocukları ile arkadaş gibi olsun. Her önerisini, sorununu sahiplensinler. 18 yaş altı olanlar okul gidiyorum diye dışarı çıkıyor. 24.00-01.00 gidi eve geliyor. Bu durumu yaşayan aileler çocuğunu kontrol etmiyor. Vurdumduymazlık oluyor. Etrafta avcılar var. Çocuklar ağa düşüyor. Mahmutlar’da geçen yıl baba oğlunu vurdu. Şimdi biri toprakta, diğeri hapiste. Yetkililerden şunu istiyorum. Uyuşturucu tedavisi için Antalya’ya gidiliyor. Alanya’ya AMATEM kazandırılsın” diye konuştu.

“AMATEM’İMİZ YOK”

Elikesik Mahalle Muhtarı Yusuf Boz da “Alanya il olacağı konuşulan bir ilçe. Ne yazık ki AMATEM’imiz yok. Alanya’da biz de bunu istiyoruz. Yetkililerden bunu istiyoruz” dedi.

“KAÇ KİŞİ İHBARDA BULUNDU”

Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel de, “Bugün banane denilirse yarın bizim başımıza da gelebiliyor. İçinizden kaç kişi şu kişi uyuşturucu kullanıyor diye ihbarda bulundu? Ben bir kişiyi şikayet etim. Satarken yakaladılar” diye konuştu.

“ANNE, BABALAR ŞİKAYET ETMEKTEN KORKUYOR”

Tepe Mahalle Muhtarı Hamza Durna, “Mahallemde de yaşadım. Çok zor bir durum. Anne, babalar şikayet etmekten korkuyor. Sonucu çok zor oluyor” ifadelerini kullandı.

“MUHTARIMLA BERABERİZ”

Kargıcak Muhtarı Muammer Asiltürk de, “Bunu çok sık yaşıyoruz. Ben ev baskınlarına jandarma ile birlikte gidiyorum. Jandarma gerekeni yapıyor. Muhtarımla beraberiz” dedi.

“ÖLÜRSEM BU YOLDA ÖLEYİM”

Organizasyonun kapanış konuşmasını yapan Şimşek, “Bu konuyu duyan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı aradı. Sağ olsun. İlk mecliste gündeme getireceğim dedi. Demek ki bu konuşmanın biraz faydası olacak gibi. Emniyet güçleri her zaman yanımızda. Sadece kanundaki eksikliklerden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Her zaman yanımızda olan polis ve jandarmaya teşekkür ediyorum. Burada konuştu diye hiç kimse korkmasın. Bizim devletimiz güçlü. Bir haftadır beni arayanlar oldu. Dediler ki muhtarım bu iş tehlikeli. Fazla araya gitme dediler. Ölürsem bu yolda öleyim dedim. Bundan mutlu ölüm olur mu? Onun için hiç korkmayın. Arkamızda devletimiz, jandarma, polis, hakim, savcımız var. En ufak şikayetinizi yapın. Jandarmanın, emniyetin, savcının elini güçlendirmek için bu toplantıyı yaptık” diye konuştu. Madde bağımlılığı ile mücadele konusunda ikinci toplantının yakında Avsallar Mahallesi’nde, ardından Mahmutlar Mahallesi’nde düzenleneceği açıklandı.