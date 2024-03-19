Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) düzenlediği programlar ve etkinliklerle şehrin kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına dokunmaya devam ederken Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile düzenleyeceği “Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali” en iyi piyanistleri belli olacak. 18-19 Mayıs tarihinde yapılacak yarışma ve festivalden elde edilecek gelirin tamamı ile 6 Şubat depremlerinde etkilenen şehirlerdeki Bilim Sanat Merkezlerine alınacak piyanolar Alanya adına bağışlanacak. Yarışmaya başvurular https://pianofest.alanya.edu. tr/ web adresi üzerinden yapılacak. Yarışmanın jüri üyeleri ise dünyaca ünlü Hande Dalkılıç, Ferid Adıgüzelzade, Nazile Adıgüzelzade, ve ALKÜ Müzik Eğitimi Bölümünden Prof. Dr. S. Cem Şaktanlı, Dr. Öğr. Üyesi Eren Lehimler’den oluşacak. Yarışma ve Festival Alanyalı genç piyanistlere eğitimlerini aldıkları piyano ile çalıştıkları eserleri seslendirebilecekleri, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, Türkiye ve dünyada ün yapmış piyanistlerle tanışma ve çalışma olanakları sağlamayı amaçlıyor.

BAŞVURULAR 30 NİSAN’A KADAR YAPILACAK

Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali, 18-19 Mayıs 2024 Cumartesi günü ALTSO Konferans ve Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. 3 kategoride başvurunun yapılacağı yarışmanın katılım süresi 30 Nisan’da sona erecek. 3 kategoride yapılacak yarışmanın A kategorisinde 6-8 yaş arası minik piyanistler başvuracak. B kategorisi 9-11 yaş, C kategorisinde ise 12- 14 yaş genç piyanistler yarışacak. Yarışmada kendi kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü olan piyanistlere çeşitli ödüller verilecek. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali, yarışma, festival ve masterclass olarak düzenlenecek. Festival katılımları için ise yaş sınırlaması aranmayacak. Festivalde piyanistler en fazla 3 dakikalık bir eseri seslendirecekler. Masterclass programı ise 17 Mayıs 2024 tarihinde ALKÜ Eğitim Fakültesi, Prof. Dr. Ali Uçan Müzik dersliğinde yapılacak. Yarışma ve Festivale katılan tüm piyanistler jüri üyelerinin gerçekleştireceği masterclassları ücretsiz izleyebilecekler.

REKTÖR TÜRKDOĞAN VE BAŞKAN ERDEM’DEN MÜZİKSEVERLERE DAVET

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali’nin Alanya için çok değerli bir etkinlik olduğunu vurguladı. ALKÜ olarak kültürel etkinliklere devam edeceklerini vurgulayan Rektör Türkdoğan, “ALTSO ile düzenleyeceğimiz yarışma ve festivale tüm piyanistleri davet ediyorum. Yapılacak bu etkinlik bir yarışmadan öte 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan şehirlerimizin kültür hayatına da büyük bir dokunuş olacak. Yarışma ile bölgemizin en iyi piyanistleri belli olacakken aynı zamanda Alanya’mızın kültüre ve sanata verdiği değeri de ortaya çıkaracak. Yarışmayı düzenleyenlere, katılımcılara teşekkür eder, yarışmacılara da başarılar dilerim.” dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem ise böyle önemli bir organizasyonun paydaşı olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Erdem, tüm piyano sanatçılarını festivale davet ederek, “Üniversitemiz iş birliğinde piyano yarışması ve festivali düzenlemekten, ayrıca yeni bir iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Alanya’mız ekonomisi için yaptığımız çalışmaların yanı sıra sanatı ve sanatçıyı destekleyen kültürel projelere destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.