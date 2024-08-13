Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 11 Ağustos 2024 tarihinde genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, toplamda 663 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 251 araç ve sürücüsüne toplam 824.740 TL ceza kesildi. Trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik titiz bir çalışmanın yürütüldüğü uygulamada, 17 araç ise trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların rutin olarak yapılacağını ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirtti.