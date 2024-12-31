Yeni yılda 278 sağlık personelin görev yapacağını açıklayan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “ Yılbaşında 14’ü Acil Servisimiz olmak üzere 51 hekimimiz, 106 hemşiremiz, 19 tıbbı sekreterimiz, 901 temizlik personelimiz 10 tane klinik destek personelimiz ve 2 danışma ve yönlendirme çalışanımız görevi başında hizmet verecektir. Yeni yıl akşamında sağlık hizmetlerinin aksamaması adına yönetim ekibiyle birlikte bütün düzenlemeleri yaparak gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık. Bu özel günde mesai kavramına bağlı olmaksızın gece gündüz demeden dayanışma ve ekip ruhu ile özverili ve fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederim. Ümit ve heyecanı bir arada barındıran 365 sayfalık kitabın ilk boş sayfası olan yılbaşında; yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyor. Yılbaşında yatarak tedavi alan hastalarımıza da acil şifalar diliyorum ”diye konuştu.

Kaynak: Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/BÜLTEN