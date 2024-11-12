Ozon ve mezoterapi uygulamasını başarıyla gerçekleştiren Aile Hekimi Uzm. Dr. Tuğba Dağaşan tedavilerin güvenirliği, etkileri ve ülkemizde kullanımı hakkında bilgi verdi. Dr. Dağaşan, “Ozon, oksijen gazının 3 atomlu halidir. Major ozon uygulamasında ozon gazını kan ile karıştırarak hastalarımıza intravenöz yoldan uyguluyoruz.Kas içi ve eklem içi ozon uygulamalarını da uygun hastalarımıza uygulamaktayız. Ozon uygulaması vücudun antioksidan sistemini uyararak hücre hasarını önler, hücre yenilenmesini uyararak sağlıklı yaşam/yaş almayı sağlayarak ve bağışıklık sistemini güçlendirerek etki gösterir. Ozon uygulamasını hastalarımıza özellikle kronik yorgunluk, servikal- lomber disk hernileri, kronik inflamatuar hastalıklar, romatizmal hastalıklar, fibromyalji sendromu, alerjik hastalıklar, kronik iyileşmeyen yaralar, doku hasarlarında, dolaşım bozukluklarında, bağışıklık sistemi yetersizlikleri ve düzensizlikleri, uyku problemi durumlarında uyguluyoruz ”dedi.



OZON TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANMIYOR?

Ozon tedavisinin hangi hastalıklarda uygulamadıklarını belirten Dr. Tuğba Dağşan ,” Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği, hipertiroidi, koagülasyon bozukluğu olanlarda, kalp krizi sonrası akut dönemde, hamilelerde ve küçük çocuklarda ozon tedavisi uygulamıyoruz. Ozon uygulamasında tedavi protokolünü hastalarımıza göre düzenliyoruz. Hastalığın durumuna ve şiddetine göre karar vererek haftada 2 veya 3 kez uygulamaktayız. “ifadesini kullandı.



MEZOTERAPİ UYGULAMASI NEDİR, KİMLERE YAPILMAKTADIR?

Mezoterapi tedavisi ile ilgili bilgiler aktaran Dr. Dağaşan, Mezoterapi çeşitli amaçlarla düşük dozda hazırlanan ilaçların, mezoterapi iğneleri ile derinin orta kısmına enjekte edilmesidir. GETAT Ünitemizde mezoterapi işlemini tıbbi endikasyonlarla uygulamaya başladık. Migren, akut ve kronik ağrıları semptomlarında mezoterapi tedavisi yapmaktayız. Gebelere, emziren annelere, inme-felç geçmişi olan hastalara, kanser hastalarına, koagülasyon bozukluğu olan hastalara mezoterapi uygulamasını yapmıyoruz” diye konuştu.

Mezoterepi işleminden önce hastanın hekim tarafından muayene edilerek değerlendirilmesi gerektiğini belirten Uzm Dr. Tuğba Dağaşan;” Tedavi protokollerini hastalarımıza göre ayarlıyoruz. Seans aralıkları ve sayısı hastaya göre değişmektedir. Semptom durumuna göre karar veriyoruz. Ünitemizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üze-rinden tebliğlerle belirlenen ücret karşılığında hastalarımıza bu hizmeti uygulamaktayız. Bu hizmetten faydalanmak isteyen bireyler Mahmutlar Semt Polikliniğinde hizmet veren GETAT Merkezimize başvuruda bulunabilirler” ifadelerine yer verdi.