Başhekim Doç. Dr. Güler, bayram tatili süresince Acil Servis, Yoğun Bakım, Ameliyathane, Doğumhane ve tüm yataklı servislerin kesintisiz hizmet vereceğini aktardı. 9 günlük bayram tatili süresince sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını dile getiren Doç. Dr. Yılmaz Güler,“ Tatil süresince hizmet verecek olan tüm ünitelerimizde hastane yönetimimizle birlikte yerinde gezerek fizibilite çalışmalarımızı yaptık. İnsan gücü ve tıbbi donanım yönünden sağlık hizmetlerinin aksamaması adına gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık. Gerekli birimlerimize personel desteği sağladık. 9 gün boyunca; 448 hekim, 106 hemşiremiz, 630 temizlik personeli, 35 klinik destek ve 192 tıbbi sekreterimiz hasta ve hasta yakınlarımıza sağlık hizmeti sunmak için görevi başında bulunacaktır. Sağlık Çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve üstün gayretleriyle yoğun bir çalışma düzeni ve ekip anlayışıyla görev yapacaklardır. 7/24 kesintisiz sağlık hizmetinin sunulduğu Acil Servisimiz hastalarımızın sağlık ihtiyacına cevap vermeye devam edecektir. “diye konuştu.



Ramazan ayı boyunca beslenme düzenin değiştiğine dikkati çeken Başhekim Yılmaz Güler, “ Bayramda bazı sindirim rahatsızlıkları ile karşılaşmamak adına normal yeme düzeninize geçerken karbonhidrat ve şekerden zengin gıdaların tüketimine dikkat ediniz. Bol miktarda sıvı tüketin. Bayramda hafif tatlıları tercih edilmeli ya da tatlı tüketiminde kaçınılmalıdır. Bayramın hepimize başta sağlık olmak üzere huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum. “ifadelerine yer verdi.