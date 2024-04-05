Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Aysel Duman tarafından gruplar halinde verilen uyum eğitiminde; hastane enfeksiyonları, sorun mikroorganizmalar, izolasyonlar, koruyucu ekipman kullanımı, atık yönetimi, kan yolu ile bulaşan hastalıklar, bağışıklama, aletlerin dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon prensipleri, hastane temizliği el hijyeni konuları anlatıldı. Eğitim, soru- cevap şeklinde geçti. Öğrencilere özellikle hastanelerde enfeksiyonun önemi ve dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulandı. Düzenlenen program hakkında bilgi veren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, “ Bu tür eğitimler özgüveni yüksek ve yeterli donanımı elde etmiş olarak çalışma hayatına başlayabilen sağlık personellerimiz için önemli bir yere sahiptir. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinin bir ekip işidir. Bu bağlamda çalışma ortamlarını ve koşullarını gören 1. sınıf hemşirelerimizin bireysel ve akademik anlamda gelişmeleri açısından düzenlenen eğitimler önemli bir yere sahiptir. Sağlık alanında nitelikli, kalifiyeli hizmet anlayışını kendimize ilke edindiğimiz hastanemizde üretmek ve yeni oluşumlara yön vermek adına bu tarz eğitimler devam edecektir. “ ifadelerine yer verdi.

Editör: Can KISA